В Госдуме предложили списать невозвратные долги по ЖКХ по всей России

Член комитета Госдумы по охране здоровья и первый секретарь ульяновского обкома КПРФ Алексей Куринный призвал по примеру Чечни списать невозвратные долги за коммунальные услуги со всех россиян.
"Если речь идет о списании абсолютно невозвратных долгов, связанных с возникшими долгами более трех лет назад, то, безусловно, это надо делать по всей стране", – заявил депутат в интервью радиостанции "Говорит Москва". По его словам, такие долги нельзя взыскать в судебном порядке, поскольку ответчик может заявить о применении исковой давности. Списание долгов освободит россиян от необходимости проходить "огромные судебные процессы".
16 января суд Грозного обязал местное отделение "Газпрома" списать долги населения республики за газ на девять миллиардов рублей. Суд удовлетворил иск прокуратуры, опасавшейся "социальной напряженности" в случае попытки взыскать долги.
19 января депутат Государственного совета Чувашии от ЛДПР Константин Степанов попросил прокуратуру списать долги местных жителей за газ, как это было сделано в Чечне.
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