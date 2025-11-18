Путин заявил, что Россия рада расширению сотрудничества с Монголией

Фото: kremlin.ru

Москва рада, что Россия и Монголия расширяют сотрудничество, заявил Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Монголии Гомбожавын Занданшатаром.

"Мы очень рады тому, что ситуация у нас находится на хорошем уровне с точки зрения расширения сотрудничества", – сказал российский лидер.

По словам Путина, Россия уделяет особое внимание трехстороннему взаимодействию в формате "Россия – Монголия – Китай". В свою очередь, монгольский премьер подчеркнул, что Улан-Батор готов дать разрешение на открытие филиала российского банка, что поможет взаимным расчетам.

До этого президент РФ заявлял, что Москва сможет поставлять энергосырье китайской стороне. По словам Путина, потребность стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в энергоресурсах растет. Это касается и Китая, который будет получать данное сырье не по завышенным, а по взвешенным рыночным ценам.

