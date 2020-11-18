Госдума приняла в первом чтении законопроект о федеральной территории "Сириус"

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Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, согласно которому в Краснодарском крае будет создана федеральная территория "Сириус".

Образование подобных территорий обусловлено нормами обновленной Конституции РФ. В "Сириусе" сформируют самостоятельные органы публичной власти (совет и администрацию). Подразумевается и появление высшего должностного лица – главы федеральной территории.

Новообразованный регион будет экономически самостоятельным. В том числе речь идет о собственном бюджете и имуществе.

В законопроекте о создании федеральной территории "Сириус" указано, что в ее пределах могут быть установлены собственные отношения в области технического регулирования, а также порядок рекламной, градостроительной, медицинской, образовательной и иных видов деятельности.

Документ внесли в Госдуму в начале ноября. Он регулирует работу центра "Сириус", который был открыт по инициативе президента России Владимира Путина. Объект располагается на базе олимпийской инфраструктуры в Сочи.

