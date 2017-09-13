Москва будет сотрудничать с образовательным центром "Сириус"

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Сергей Собянин и руководитель образовательного фонда "Талант и успех" Елена Шмелева подписали соглашение между правительством Москвы и фондом об информационном взаимодействии при осуществлении мероприятий, направленных на внедрение информационных технологий.

Церемония подписания прошла в образовательном центре "Сириус", созданном Фондом. Стороны будут сотрудничать в области информатизации образования и других сфер, включая создание и использование информации, информационных систем и ресурсов, сервисов и программного обеспечения.

Основными направления взаимодействия станут организация выставок, использование образовательным центром опыта столицы при разработке и использовании проекта "Московская электронная школа" и других технологий, а также организация экспериментальных лабораторий и классовых на базе центра. В этих лабораториях будут создаваться новые электронные сервисы для города.

По словам Собянина, "Сириус" – удивительный центр, куда съезжаются талантливые дети со всей России. "Здесь великолепные технологии, великолепная программа обучения создана. Здесь, я надеюсь, прекрасное общение у ребят с различных городов, которые интересуются кто спортом, кто культурой, кто точными науками", – заявил мэр. Он отметил, что Москва сделает все возможное, чтобы помочь центру развиваться.

Центр "Сириус" по инициативе президента России Владимира Путина. Центр располагается на базе олимпийской инфраструктуры в Сочи. Главное направление работы "Сириуса" – раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одаренных детей, которые проявляют выдающиеся способности в различных областях.

Центр работает круглый год. Проезд и пребывание для детей в нем бесплатное. Каждый месяц образовательную программу в "Сириусе" проходят 700 детей 10–17 лет из разных регионов России. Образовательная программа рассчитана на 24 дня. Лекции читают ведущие педагоги, деятели российского искусства.