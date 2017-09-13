Москва будет сотрудничать с образовательным центром "Сириус"

13 сентября 2017, 15:44
Фото: ТАСС/Александр Рюмин
Сергей Собянин и руководитель образовательного фонда "Талант и успех" Елена Шмелева подписали соглашение между правительством Москвы и фондом об информационном взаимодействии при осуществлении мероприятий, направленных на внедрение информационных технологий.
Церемония подписания прошла в образовательном центре "Сириус", созданном Фондом. Стороны будут сотрудничать в области информатизации образования и других сфер, включая создание и использование информации, информационных систем и ресурсов, сервисов и программного обеспечения.
Основными направления взаимодействия станут организация выставок, использование образовательным центром опыта столицы при разработке и использовании проекта "Московская электронная школа" и других технологий, а также организация экспериментальных лабораторий и классовых на базе центра. В этих лабораториях будут создаваться новые электронные сервисы для города.
По словам Собянина, "Сириус" – удивительный центр, куда съезжаются талантливые дети со всей России. "Здесь великолепные технологии, великолепная программа обучения создана. Здесь, я надеюсь, прекрасное общение у ребят с различных городов, которые интересуются кто спортом, кто культурой, кто точными науками", – заявил мэр. Он отметил, что Москва сделает все возможное, чтобы помочь центру развиваться.
Центр "Сириус" по инициативе президента России Владимира Путина. Центр располагается на базе олимпийской инфраструктуры в Сочи. Главное направление работы "Сириуса" – раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одаренных детей, которые проявляют выдающиеся способности в различных областях.
Центр работает круглый год. Проезд и пребывание для детей в нем бесплатное. Каждый месяц образовательную программу в "Сириусе" проходят 700 детей 10–17 лет из разных регионов России. Образовательная программа рассчитана на 24 дня. Лекции читают ведущие педагоги, деятели российского искусства.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: