В Госдуму внесен законопроект о федеральной территории "Сириус" в Краснодарском крае

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В Госдуму внесли законопроект о создании федеральной территории "Сириус" в Краснодарском крае. Авторами инициативы выступили депутат Госдумы Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас, сообщает ТАСС.

Это первый законопроект об организации власти на федеральной территории. Он предлагает закрепить на законодательном уровне понятие федеральной территории "Сириус" как нового вида публично-правового образования, где установлены особенности организации публичной власти и осуществления экономической и иной деятельности.

В Краснодарском крае по инициативе Владимира Путина был открыт центр "Сириус". Он располагается на базе олимпийской инфраструктуры в Сочи. Главное направление работы "Сириуса" – раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одаренных детей, которые проявляют выдающиеся способности в различных областях.