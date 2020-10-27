В Госдуме поддержали законопроект о праве полицейских вскрывать автомобили

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Комитет по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал депутатам Госдумы принять в первом чтении проект о новых полномочиях полицейских. Об этом сообщил глава комитета Василий Пискарев.

"Концепция поддержанного сегодня комитетом законопроекта была также одобрена в ходе проведенного несколько дней назад круглого стола с участием правозащитников, представителей адвокатского сообщества, депутатов и сенаторов, а также уполномоченного по правам человека в РФ", – приводит слова Пискарева РИА Новости.

Законопроект предлагает разрешить сотрудникам полиции вскрывать автомобили для спасения жизни и в ряде иных чрезвычайных ситуаций. Стражи порядка обязаны будут обеспечить сохранность ТС и уведомить владельца в течение суток с момента вскрытия.

Другая норма касается досмотра граждан. Если полицейский имеет основания полагать, что при себе гражданин скрывает краденое, то он сможет осмотреть человека на месте.

Еще одна поправка в закон "О полиции" подразумевает право на осмотр граждан и ТС в пределах установленного оцепления.

Также законопроект дополняет перечень условий, в рамках которых стражи порядка могут воспользоваться огнестрельным оружием. К уже существующим, когда злоумышленник попытается прикоснуться к оружию, добавлены другие действия, дающие основание расценить их как угрозу нападения.

Поправки в закон "О полиции" предложили внести в министерстве внутренних дел. В ведомстве считают, что изменения позволят более качественно защищать права граждан.

Ранее МВД России утвердило кодекс этики сотрудников органов внутренних дел. Кроме того, были составлены правила служебного поведения, разработаны требования по поддержанию внешнего вида и ношению форменной одежды, а также при обращении со служебной и личной информацией. Также работникам МВД не рекомендуется публиковать в соцсетях фото и видео, которые позволят определить их персональные данные в случае, если это не связано с выполнением служебных обязанностей.

