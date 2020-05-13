В Госдуму внесен законопроект о праве полицейских вскрывать автомобили

11:10
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о расширении полномочий полицейских. Документ был внесен в электронную базу парламента.
Изменения вносятся в закон "О полиции". Законопроект предлагает разрешить полиции вскрывать автомобили для спасения жизни и в ряде иных чрезвычайных ситуаций. Стражи порядка обязаны будут обеспечить сохранность транспортного средства и уведомить владельца в течение 24 часов с момента вскрытия.
Другая норма касается досмотра граждан. Если полицейский имеет основания полагать, что при себе гражданин скрывает краденое, то он получит право осмотреть человека на месте.
Еще одна поправка в закон "О полиции" подразумевает право на осмотр граждан и транспортных средств в пределах установленного оцепления. Если человек откажется от осмотра, полиция может не пустить его на территорию или же не выпускать за пределы оцепленного участка или жилья.
Кроме того, новый законопроект дополняет перечень условий, в рамках которых сотрудник полиции может воспользоваться огнестрельным оружием. К уже существующему, когда нарушитель попытается прикоснуться к оружию, добавлены иные действия, дающие основание расценить их как угрозу нападения.
Поправки в закон "О полиции" предложили внести в министерстве внутренних дел. В ведомстве считают, что изменения позволят более качественно защищать права граждан.
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