В Госдуме оценили идею временной отмены комиссий за банковские переводы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Госдуме критически оценили предложение временно запретить финансовым организациям взимать комиссию за переводы средств. Об этом сообщает RT.

По мнению председателя комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова, такая идея противоречит логике.

"Любую услугу финансовая организация предоставляет за какую-то плату. Если этой платы не будет, то и услуга не будет оказываться. Это аксиома", – заявил депутат.

Аксаков подчеркнул, что сейчас россияне могут пользоваться Системой быстрых платежей, которую создал Банк России. Этот сервис, напомнил парламентарий, позволяет оперативно переводить средства, а также оплачивать услуги по низким тарифам.

Отменить комиссии за банковские переводы между физическими лицами в периоды ограничений по коронавирусу ранее предложил депутат Госдумы Евгений Федоров. Соответствующее обращение он отправил главе ЦБ Эльвире Набиуллиной.

В феврале Банк России отменил комиссии для банков за переводы между физлицами в Системе быстрых платежей. Нулевой тариф ввели с 1 апреля 2020 года.

