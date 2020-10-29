В ГД предложили отменить комиссии за банковские переводы на время ограничений

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Депутат Госдумы Евгений Федоров выступил с инициативой по временной отмене комиссий за банковские переводы. Об этом сообщает RT.
Парламентарий подготовил письмо на имя главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, в котором объяснил целесообразность этой меры пандемией коронавируса.
"...прошу вас совместно с представителями банковского сообщества рассмотреть возможность обнуления комиссий на банковские переводы между физическими лицами в периоды ограничений как в рамках одного банка, так и при онлайн-переводах между двумя банками", – написал Федоров.
Депутат напомнил, что в ряде регионов перевели сотрудников предприятий и учреждений на удаленную работу. В своих домах также рекомендовано оставаться пожилым людям и лицам с хроническими заболеваниями. На этом фоне граждане РФ все чаще пользуются банковскими услугами в онлайн-формате.
Ранее стало известно, что в Москве до конца ноября продлили режим удаленной работы и необходимость самоизоляции для лиц старшего возраста и страдающих от хронических заболеваний. Кроме того, сохраняется частичный дистанционный формат работы школ.
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