В Совфеде сообщили условие новых выплат на детей до 16 лет

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Первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский прокомментировал возможность августовских выплат на детей до 16 лет.

По мнению сенатора, решение о возможных выплатах на детей будет зависеть от соглашения целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства. Поэтому сейчас нужно дождаться возвращения премьер-министра РФ Михаила Мишустина из поездки по Дальнему Востоку, после чего могут быть приняты соответствующие решения кабина по детским выплатам, считает Рязанский.

"Будут выплаты или нет, или будут какие-то дополнительные шаги по помощи. Это все-таки многомиллиардные затраты", – пояснил Рязанский в интервью Nation News.

Решающее слово по данному вопросу остается за министерством финансов РФ, считает политик. Он также отметил, что в бюджете не были изначально заложены средства на соответствующую безвозмездную помощь от государства.

"Те оперативные поправки в бюджет, которые были приняты в период пандемии и летних каникул, они тоже не предусматривали третью выплату. Поэтому нужно дождаться", – резюмировал сенатор.

Ранее в России предложили увеличить пособие на детей из малоимущих семей. Соответствующий проект разрабатывал Минтруд.

Позднее в Совете Федерации поддержали увеличение пособия. По мнению зампредседателя комитета Совфеда по социальной политике Александра Варфоломеева, государство может обеспечить все семьи необходимой поддержкой.