Путин пообещал новым послам в России поддержку

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Владимир Путин заверил прибывших послов иностранных государств, что они получат в России поддержку властей, общества и бизнеса. Об этом сообщает РИА Новости.

Во вторник, 18 мая, Путин принимает верительные грамоты у 23 прибывших послов.

"Разумеется, в своей деятельности вы можете всецело рассчитывать на поддержку и содействие российских властей, наших министерств, ведомств и, уверен, общественных организаций. А также на благожелательное отношение и искренний интерес к реализации совместных проектов и инициатив со стороны бизнеса, политических кругов", – сказал Путин.

Ранее СМИ узнали о планах России выслать сотрудников посольства США. Также сообщалось, что уже более полугода посольство России в США работает без пресс-секретаря, подготовленного Москвой. Все дело в том, что Вашингтон без каких-либо объяснений отказывается впустить его в страну на замещение этой должности.

США 15 апреля ввели новые санкции против России. Они включали в себя высылку 10 сотрудников российской дипломатической миссии в Вашингтоне.