Путин заявил, что борьба с коронавирусом еще не окончена

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Владимир Путин призвал граждан продолжать следовать мерам предосторожности по коронавирусу, поскольку борьба с инфекцией еще не окончена.

Так президент на встрече с представителями общественности Крыма и Севастополя ответил на инициативу одного из участников мероприятия, который предложил в связи с улучшением эпидемиологической обстановки снять ограничения на организованный детский отдых в Крыму и других южных регионах России.

"Что касается снятия ограничений, то, конечно, у нас ситуация лучше, чем во многих других странах мира, в том числе в Европе, где вводятся очень жесткие локдауны. У нас идет вакцинация. <…> Исходя из этого, мы будем строить отпускную кампанию, развивать внутренний туризм", – сказал Путин.

Он отметил, что решения российских властей в этой сфере будут базироваться на требованиях санитарных врачей и их оценке ситуации.

"Нельзя считать, что все закончилось. Мир так взаимосвязан, границы хоть формально и считаются закрытыми, все же передвижение людей они сдерживать не могут и не должны. Поэтому мы должны руководствоваться требованиями специалистов", – пояснил президент.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что статистика по новым случаям коронавируса и выздоровлениям позволяет властям постепенно снимать введенные из-за пандемии ограничения.

В свою очередь, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что эпидемиологическая обстановка в России постепенно стабилизируется, однако остается достаточно напряженной. По ее словам, отменять масочный режим в России пока не стоит, несмотря на снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Аналогичное мнение высказала представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович. Она подчеркнула, что осторожность по-прежнему необходима, несмотря на постепенное улучшение ситуации с коронавирусом в стране.