Путин рассмотрит предложение о запрете комиссии при оплате услуг ЖКХ

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Владимир Путин согласился рассмотреть идею депутатов о запрете комиссии при оплате услуг ЖКХ. Об этом глава государства заявил во время встречи с руководителем фракции "Единая Россия" Сергеем Неверовым, говорится на сайте партии.

Парламентарий пояснил, что такие комиссии являются для плательщиков дополнительной нагрузкой. Он добавил, что у людей, которые исправно осуществляют эти платежи, в особенности у пенсионеров, это вызывает возмущение, отметив, что отмена комиссии при обязательных платежах была бы справедливой.

"Мы этот вопрос достаточно хорошо обсудили, проработали, обсуждали его с Центральным банком Российской Федерации. Поддержите нас, мы готовы такие предложения сделать", – заявил Неверов.

Лидер государства поддержал эту идею. Путин поручил депутатам сформулировать предложение для последующего внесения на рассмотрение в Госдуму.

"Сформулируйте, конечно", – сказал Путин, назвав подобные платежи квазинагрузкой.

Ранее в Госдуме предложили запретить отключение услуг ЖКХ должникам. Причиной внесения поправок стали жалобы граждан, чьи квартиры оказались затоплены из-за соседей-должников.

Разработчик законопроекта, депутат Алексей Куринный заявил, что из-за отключения водоснабжения и отопления страдают все жильцы дома, даже если у них нет долгов. Депутат подчеркнул, что после перекрытий канализация выливается в другие квартиры.

Ранее Сергей Собянин утвердил размеры месячных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Соответствующее постановление опубликовали на официальном сайте мэра и правительство Москвы. Так, с 1 января 2020 года выплаты установили на уровне 5 007,14 рубля для одиноко проживающих граждан, 3 848,73 рубля – на члена семьи из двух человек и 3 565,96 рубля – для семьи из трех и более человек.

