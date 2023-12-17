17 декабря, 16:34Политика
Поддержка бойцов СВО должна быть важнейшей задачей для "Единой России" – Путин
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Владимир Путин на съезде партии "Единая Россия" заявил, что поддержка бойцов СВО должна быть важнейшей для партии.
По словам президента, бойцы специальной военной операции рассказывают ему о том, что готовы сделать все, чтобы защитить Россию. Глава государства подчеркнул, что поддержка участников СВО должна быть важнейшей задачей для партии "Единая Россия". Президент отметил, что участники СВО, волонтеры, педагоги, медики – это опора страны.
"Рассчитываю, что они станут основными кандидатами от "Единой России" на выборах", – отметил глава государства.
Путин также подчеркнул, что нынешнее время требует твердости и сплоченности, готовности отвечать даже на самые сложные вызовы.
Съезд партии "Единая Россия" стартовал в Москве 17 декабря. Он проходит на площадке выставки-форума "Россия" на ВДНХ. Участники съезда единогласно поддержали выдвижение Владимира Путина кандидатом на выборах президента РФ в 2024 году. Они также проведут ротацию руководящих органов.
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