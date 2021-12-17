Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России достиг 58,2%. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, слова которой приводят в Оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Голикова уточнила, что в Москве данный уровень составил 72,2%, в Подмосковье – 75,3%.

Она также рассказала, что первый компонент вакцины от коронавируса граждане получили 76 523 086 раз, полностью вакцинировались 70 831 362.

Накануне сообщалось, что уровень коллективного иммунитета в стране составляет 57,7%. Первый компонент вакцины на тот момент получили 76,4 миллиона человек, полностью вакцинировались 70,4 миллиона человек.

Ранее Голикова заявила, что снижение заболеваемости коронавирусом в России не носит устойчивого характера на протяжении последних четырех недель. Она подчеркнула, что отсутствие значимой динамики наблюдается в 24 регионах страны. При этом снижение количества заражений отмечается в 56 субъектах России.

За сутки в России подтвердили 27 743 новых случая коронавирусной инфекции. В 2 106 из них болезнь проходила без клинических проявлений. От последствий COVID-19 за 24 часа умерли 1 080 человек. Выздоровели за сутки 37 437 человек.

