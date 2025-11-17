Песков прокомментировал заявления Трампа о санкциях против стран, ведущих бизнес с РФ

Фото: kremlin.ru

В Кремле негативно бы отнеслись к санкциям против стран, ведущих бизнес с Россией. Об этом завил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает "Газета.ру".

Он уточнил, что слова лидера США Дональда Трампа были расценены неверно. Как уточнил Песков, американский политик говорил лишь о необходимости изучения будущего законопроекта и его деталей, а не о немедленных ограничениях.

"Мы, конечно, к этому отнеслись бы крайне негативно", – пояснил Песков.

Ранее Трамп поддержал законопроект о введении санкций против стран, сотрудничающих с Россией. По его словам, документ предусматривает серьезные ограничительные меры для государств, ведущих экономическое взаимодействие с Москвой.

При этом госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что Белый дом сталкивается с ограниченностью возможностей по введению санкций против России. Как подчеркнул политик, у Вашингтона остается "не так много" для применения новых ограничительных мер.