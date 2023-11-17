Песков заявил, что Кремль заранее соберет вопросы к прямой линии Путина

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Кремль будет заранее собирать вопросы от граждан РФ к предстоящей прямой линии, которую в этом году решили объединить с пресс-конференцией Владимира Путина. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее в СМИ появилась информация, что прямая линия может пройти 14 декабря.

Официальный представитель Кремля, в свою очередь, отметил, что дата проведения мероприятия уже определена, однако о ней проинформируют дополнительно.



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