Песков заявил, что в Кремле не планируют вводить меры поддержки артистов во время пандемии

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не планируют вводить новые меры поддержки артистов в пандемию коронавируса. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Съемки не останавливаются, они никак не запрещены. Телевидение функционирует, вся творческая работа продолжается, театры тоже работают, но с известными ограничениями", – подчеркнул представитель специалист.

Накануне юмористка Елена Воробей заявила, что зрители не подозревают, с какими трудностями пришлось столкнуться артистам из-за коронавируса. Она призвала правительство снабдить представителей творческого сообщества продуктовыми льготами.

Ранее по теме высказался известный певец Валерий Меладзе. По словам артиста, существует вероятность, что деятели культуры могут отказаться от съемок в новогодних программах. Такой шаг, считает Меладзе, мог бы привлечь внимание к проблемам безработицы среди артистов.

