17 октября, 17:56Политика
Путин провел совещание с Совбезом по разработке минеральных ресурсов
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза в рамках оперативного совещания тему разработки минеральных ресурсов на морском дне. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Данный вопрос президент назвал интересным и важным.
"Предложил бы начать, по сути, с профильного министерства и предоставить слово (министру природных ресурсов и экологии – Прим. ред.) Александру Александровичу Козлову ", – сказал российский лидер.
Также в ходе совещания выступили министр иностранных дел Сергей Лавров и глава Минпромторга Антон Алиханов.
Ранее Путин заявил, что изменения климата имеют для России практическое значение, так как создают различные риски. В частности, в разных регионах случаются паводки, что, в свою очередь, вызывает размыв могильников и другие опасные ситуации.
Кроме того, российский лидер заявлял, что экологический облик страны меняется в лучшую сторону. В 2025 году Путин подписал указ, по которому необходимо сформировать президентский фонд экологических и природоохранных проектов.