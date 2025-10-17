Путин провел совещание с Совбезом по разработке минеральных ресурсов

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза в рамках оперативного совещания тему разработки минеральных ресурсов на морском дне. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Данный вопрос президент назвал интересным и важным.

"Предложил бы начать, по сути, с профильного министерства и предоставить слово (министру природных ресурсов и экологии – Прим. ред.) Александру Александровичу Козлову ", – сказал российский лидер.

Также в ходе совещания выступили министр иностранных дел Сергей Лавров и глава Минпромторга Антон Алиханов.

Ранее Путин заявил, что изменения климата имеют для России практическое значение, так как создают различные риски. В частности, в разных регионах случаются паводки, что, в свою очередь, вызывает размыв могильников и другие опасные ситуации.

Кроме того, российский лидер заявлял, что экологический облик страны меняется в лучшую сторону. В 2025 году Путин подписал указ, по которому необходимо сформировать президентский фонд экологических и природоохранных проектов.

