Путин поручил повысить до 2 млн рублей выплату по "земским" программам в приграничье

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Владимир Путин поручил правительству РФ рассмотреть вопрос о повышении выплат по "земским" программам на приграничных территориях до 2 миллионов рублей с 2027 года. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

Речь идет о программах "Земский учитель", "Земский доктор", "Земский фельдшер", "Земский работник культуры" и "Земский тренер", реализуемых на территориях Белгородской, Брянской и Курской областей. Кабмин должен до 15 октября подготовить доклад российскому лидеру.

Также Путин поручил отменить возрастные ограничения для участников программ "Земский учитель" и "Земский тренер", рассмотреть вопрос о возможности стать участниками программ тем, кто получил высшее или среднее профессиональное образование и пошел на работу в общеобразовательные организации, расположенные в местах проживания таких лиц.

Программа "Земский тренер" была запущена в 2025 году. В ее рамках предусмотрено привлечение к работе в сельской местности и малых городах квалифицированных тренеров-преподавателей, инструкторов-методистов, инструкторов по спорту, инструкторов по адаптивной физической культуре.

Кроме того, в текущем году стартовала программа "Земский работник культуры", благодаря которой переехавший на работу в село или малый город специалист сможет рассчитывать на единовременную выплату в 1 миллион рублей.

