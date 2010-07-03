В Госдуме планируют разработать механизм по борьбе с фейковыми новостями

12:43
12:43
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Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов
Депутаты Госдумы совместно с представителями СМИ планируют разработать механизм, который бы не позволил фейковым новостям попадать в топ, сообщил представитель комитета нижней палаты парламента по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.
"У нас нет задачи наказать "Яндекс" или какой-то другой поисковик, мы не видим единственной возможностью ужесточение наказаний за фейковые новости. Мы хотим вместе с представителями СМИ выработать механизм, который бы не позволял попадать дезинформации в топ", – приводит слова Шхагошева Агентство "Москва".
Ранее сообщалось, что в нижней палате парламента заинтересовались работой новостных агрегаторов, когда в топ "Яндекс.Новостей" вышло сообщение об идее депутатов запретить эксплуатацию старых автомобилей. Как разъяснили позднее в Госдуме, предложение касается только коммерческого, а не личного транспорта. При этом первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев отметил, что даже после опровержения заголовки новостей не изменились.
В начале июля в нижнюю палату парламента внесли законопроект о расширении требований к содержанию информационного контента новостных агрегаторов и аудиовизуальных сервисов аналогично требованиям к информации, распространяемой в СМИ. Инициатива опубликована в базе законодательной деятельности парламента.
Предлагается запретить владельцам новостных агрегаторов и аудиовизуальных сервисов публиковать информацию об общественном объединении или иной организации, включенной в перечень запрещенных без указания на то, что организация ликвидирована или ее деятельность запрещена. Речь идет об организациях, чья деятельность запрещена по закону "О противодействии экстремистской деятельности".
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