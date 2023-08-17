16:38Спорт
Путин наградил главу Олимпийского комитета России орденом Александра Невского
Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев
Главу Олимпийского комитета России Станислава Позднякова наградили орденом Александра Невского. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Документ размещен на официальном портале правовой информации.
В указе главы государства отмечается вклад Позднякова в развитие физической культуры и спорта, а также его добросовестная работа на протяжении многих лет.
Кроме того, было принято решение наградить Орденом Почета министра физической культуры и спорта Кемеровской области Сергея Мяуса.
Ранее Путин наградил орденом Александра Невского президента энтитета в составе Боснии и Герцеговины Республики Сербской Милорада Додика. В документе был отмечен его большой вклад в развитие сотрудничества и укрепление партнерства между странами.
До этого российский лидер также подписал указ о награждении президента Узбекистана Шавката Мирзиеева.
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