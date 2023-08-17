Путин наградил главу Олимпийского комитета России орденом Александра Невского

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Главу Олимпийского комитета России Станислава Позднякова наградили орденом Александра Невского. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

В указе главы государства отмечается вклад Позднякова в развитие физической культуры и спорта, а также его добросовестная работа на протяжении многих лет.

Кроме того, было принято решение наградить Орденом Почета министра физической культуры и спорта Кемеровской области Сергея Мяуса.

Ранее Путин наградил орденом Александра Невского президента энтитета в составе Боснии и Герцеговины Республики Сербской Милорада Додика. В документе был отмечен его большой вклад в развитие сотрудничества и укрепление партнерства между странами.

До этого российский лидер также подписал указ о награждении президента Узбекистана Шавката Мирзиеева.



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