Путин наградил президента Узбекистана орденом Александра Невского

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Владимир Путин наградил президента Узбекистана Шавката Мирзиеева орденом Александра Невского. Об этом говорится на официальном интернет-портале правовой информации.

В указе российского лидера отмечается, Мирзиеев награждается за большие заслуги по укреплению дружбы и сотрудничества между Россией и Узбекистаном.

Ранее Владимир Путин присвоил звания Героя России генерал-майору Эседулле Абачеву и генерал-полковнику Александру Лапину. Президент отметил их мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции по защите Донбасса.

