Путин поручил выделить не менее 11 млрд рублей на программу модульных отелей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Владимир Путин поручил правительству РФ выделить не менее 11 миллиардов рублей на программы грантовой поддержки проектов по формированию модульных отелей в 2023 и 2024 годах. Соответствующий документ был размещен на сайте Кремля.



Также президент РФ поручил обеспечить внесение в программу льготного кредитования, направленную на развитие туристической инфраструктуры, предоставление льготных кредитов на возведение парков развлечений, аквапарков и горнолыжных курортов.

Срок выполнения обозначен 1 октября этого года.

До этого стало известно, что гостиницы и отели в Москве в начале июня были загружены на 12,5% больше, чем в прошлом году. Как отметила заммэра Наталья Сергунина, в период с 1 по 12 июня гостиницы и отели были загружены на 82,3%. В 2022 году этот показатель за аналогичный период был на 12,5% меньше.

Ранее Сергей Собянин пригласил инвесторов развивать гостиничный бизнес в столице. Градоначальник подчеркнул, что одним из перспективных направлений является деловой туризм, так как благодаря ему растет число поездок и он стимулирует деятельность представителей бизнеса в столице.

Он напомнил, что в 2022 году в Москве стартовала программа льготной аренды недвижимости для создания отелей "1 рубль за квадратный метр в год".

Собянин: в Москве с 2016 года выделили землю под реализацию 573 масштабных инвестпроектов