Загрузка отелей Москвы превысила 80%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Гостиницы и отели в Москве в начале июня были загружены на 12,5% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Как отметила заммэра Наталья Сергунина, в период с 1 по 12 июня гостиницы и отели были загружены на 82,3%. В 2022 году этот показатель за аналогичный период был на 12,5% меньше.

На сегодняшний день в Москве работает 1,9 тысячи гостиниц, уточнила она. По ее словам, туристы часто приезжают в город, поскольку их привлекает культурная и деловая активность.

"Больше всего постояльцев московские отели приняли в День защиты детей и 6–8 июня. Загрузка в эти дни превысила 83 и 92% соответственно. Самые популярные категории гостиниц – три и четыре звезды", – добавила Сергунина.

Ранее Сергей Собянин пригласил инвесторов развивать гостиничный бизнес в столице. Градоначальник подчеркнул, что одним из перспективных направлений является деловой туризм, так как благодаря ему растет число поездок и он стимулирует деятельность представителей бизнеса в столице.

Он напомнил, что в 2022 году в Москве стартовала программа льготной аренды недвижимости для создания отелей "1 рубль за квадратный метр в год".



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