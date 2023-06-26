Сергей Левкин: в районе Замоскворечье ведется строительство гостиничного комплекса

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Гостиничный комплекс на 73 номера появится в районе Замоскворечье. Глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин сообщил о начале строительных работ.

Он уточнил, что комплекс будет находиться по адресу Большая Татарская улица, владение 21. По его словам, работы на объекте планируют завершить в следующем году.

Фасад гостиницы оформят в классическом стиле. Как отметил руководитель департамента, в рамках реализации проекта учтут малоэтажность застройки этой улицы.

"Комплекс будет состоять из двух корпусов общей площадью 17,4 тысячи квадратных метров, объединенных общим подземным пространством", – добавил Левкин.

Он рассказал, что в трехэтажном корпусе будут трехуровневые номера. В свою очередь, второй корпус будет иметь переменную этажность (6–8 этажей). В нем проектом предусмотрены как обычные номера, так и двухуровневые. Кроме того, здесь планируют обустроить номера с террасами.

Строительство осуществляется по программе комплексного обустройства и развития центральной части Москвы. Левкин напомнил, что в 2023 году в ЦАО уже были сданы три готовых гостиницы в Хамовниках, Тверском и Пресненском районах. Для приема гостей в них обустроили 528 номеров.

До конца текущего года в эксплуатацию введут еще один комплекс, в результате чего добавятся еще 240 номеров, резюмировал он.

Ранее Сергей Собянин пригласил инвесторов развивать гостиничный бизнес в столице. Градоначальник подчеркнул, что одним из перспективных направлений является деловой туризм, так как благодаря ему растет число поездок и он стимулирует деятельность представителей бизнеса в столице.

Он напомнил, что в 2022 году в Москве стартовала программа льготной аренды недвижимости для создания отелей "1 рубль за квадратный метр в год". Инвесторам предлагается брать здания, реставрировать их и создавать гостиницу, но для этого необходимо принять участие в специальном аукционе.



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