Песков назвал статью Володина о Конституции темой для дискуссии

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал статью спикера Госдумы Вячеслава Володина о Конституции его личной точкой зрения и подчеркнул, что это тема для дискуссии.

Официальный представитель Кремля отметил, что статья Володина получила широкий резонанс и в Кремле знакомы с ее содержанием. Песков напомнил, что эта публикация в "Парламентской газете" представляет собой "точку зрения спикера нижней палаты парламента, одного из членов высшего руководства страны". "Поэтому, конечно, это тема для дискуссии", – цитирует Пескова ТАСС.

По словам пресс-секретаря президента, Володин изложил "свою личную точку зрения" и "сейчас она дискутируется". При этом Песков отметил, что пока у Кремля нет позиции на этот счет, так как Володин выступил с "новой инициативой".

16 июля Вячеслав Володин опубликовал в "Парламентской газете" статью "Живая Конституция развития". В ней спикер нижней палаты парламента допустил точечные конституционные новации для баланса ветвей власти.

Ранее в Совфеде оценили идею Володина о консультациях по составу правительства. Председатель комитета СФ по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что для участия Госдумы в таких консультациях изменения в Конституцию не нужны.

В январе 2019 года Володин также предлагал расширить контрольные полномочия парламента в Конституции. По его мнению, это позволило бы устранить недостатки основного свода законов государства, связанные с креном в пользу исполнительной ветви власти.