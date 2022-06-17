Путин заявил, что штурмовать позиции ВСУ под Донецком нецелесообразно

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Стремительный штурм укрепленных позиций ВСУ в Донбассе, откуда производится обстрел Донецка, признан нецелесообразным, поэтому российские военные ведут планомерную работу по заходу в тыл противника, заявил Владимир Путин, слова которого приводит RT.

"Штурмовать эти укрепрайоны – это, по мнению военных специалистов, несмотря на удары по самому городу, нецелесообразно, потому что приведет к большим жертвам со стороны атакующих сил. Поэтому там тактика другая", – пояснил президент РФ в ходе выступления на ПМЭФ.

По словам Путина, в боевых действиях на данном направлении активно задействованы местные жители, которые отлично выполняют свои задачи. Однако, как пояснил глава государства, тактика по заходу в тыл требует определенного времени.

"Контрбатарейная борьба там ведется, она будет, безусловно, нарастать. Преимущество в артиллерии у нас очень большое. Это будет неизбежно", – сказал Путин.

Он отметил, что обстрелы жилых кварталов Донецка со стороны ВСУ являются преступлением против человечности.

"Это гуманитарная проблема, но я уверен, что она будет решена", – добавил президент.

Ранее Путин заявил, что все обозначенные цели военной спецоперации на Украине будут достигнуты. Он отметил, что поддержка россиян придает сил и уверенности Вооруженным силам и Военно-морскому флоту РФ.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

