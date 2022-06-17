Путин заявил, что штурмовать позиции ВСУ под Донецком нецелесообразно

Фото: ТАСС/Владимир Гердо
Стремительный штурм укрепленных позиций ВСУ в Донбассе, откуда производится обстрел Донецка, признан нецелесообразным, поэтому российские военные ведут планомерную работу по заходу в тыл противника, заявил Владимир Путин, слова которого приводит RT.
"Штурмовать эти укрепрайоны – это, по мнению военных специалистов, несмотря на удары по самому городу, нецелесообразно, потому что приведет к большим жертвам со стороны атакующих сил. Поэтому там тактика другая", – пояснил президент РФ в ходе выступления на ПМЭФ.
По словам Путина, в боевых действиях на данном направлении активно задействованы местные жители, которые отлично выполняют свои задачи. Однако, как пояснил глава государства, тактика по заходу в тыл требует определенного времени.
"Контрбатарейная борьба там ведется, она будет, безусловно, нарастать. Преимущество в артиллерии у нас очень большое. Это будет неизбежно", – сказал Путин.
Он отметил, что обстрелы жилых кварталов Донецка со стороны ВСУ являются преступлением против человечности.
"Это гуманитарная проблема, но я уверен, что она будет решена", – добавил президент.
Ранее Путин заявил, что все обозначенные цели военной спецоперации на Украине будут достигнуты. Он отметил, что поддержка россиян придает сил и уверенности Вооруженным силам и Военно-морскому флоту РФ.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Путин выступил на пленарном заседании ПМЭФ
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: