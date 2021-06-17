Путин попросил Генпрокуратуру плотнее работать с правозащитными организациями

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Владимир Путин попросил прокуратуру плотнее работать с правозащитными организациями по вопросу затянувшихся уголовных расследований. Об этом сообщает РИА Новости.

Выступая на встрече с выпускниками программы кадрового резерва Высшей школы госуправления, Путин отметил, что из-за затягивания уголовных дел многие люди находятся под арестом в течение долгого времени, иногда даже годами.

"Я вас прошу, кроме текущей работы, все-таки поближе, поплотнее работать, конечно, с правозащитными организациями, потому что это люди, которые напрямую с гражданами контачат и тонко чувствуют, что происходит в этой сфере, а сфера очень важная", – обратился глава государства к заместителю генерального прокурора России Анатолию Разинкину.

Ранее президент России поручил органам прокуратуры проконтролировать процесс приведения российского законодательства в соответствие с поправками к Конституции, принятыми в 2020 году. В связи с этим он призвал прокуроров к активной правозащитной деятельности.

Путин также напомнил о ситуации в начале 2000-х годов, когда уставы и конституции субъектов России были оперативно приведены в соответствие с Конституцией РФ, отметив, что тогда в документах российских регионов не было упоминания о том, что они являются субъектами РФ.

