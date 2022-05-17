Россия сегодня находится в условиях "идеального шторма" – Песков

Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Текущая геополитическая ситуация является для России моментом истины, от которого зависит дальнейшая судьба всего российского народа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, слова которого приводит ТАСС.
"Фактически мы с вами сейчас живем в условиях идеального шторма и момента истины, того самого шторма и момента, которые должны обеспечить и защитить наши интересы", – сказал Песков.
Представитель Кремля подчеркнул, что текущая ситуация должна привести к повышению комфорта, стабильности и защищенности жизни россиян.
Ранее Владимир Путин заявил, что в странах Запада происходит всплеск оголтелой русофобии. По словам президента, разгул неонацизма можно наблюдать на Украине, в то время как на Западе не обращают на это внимания и "фактически поощряют их деятельность".
Персональный брокер "БКС Мир инвестиций" Александр Чечерин отмечал, что в текущей ситуации беспрецедентного давления со стороны Запада, санкций и перспектив новых ограничений, включая нефтяное эмбарго, Россия может оказаться в выигрышном положении.
Он напомнил, что Россия является одним из крупнейших мировых экспортеров, поэтому она стала бенефициаром роста цен на ресурсы. По словам Чечерина, повышение котировок началось еще во время пандемии, однако специальная военная операция по защите ЛНР и ДНР спровоцировала дополнительный рост цент на экспортные товары, включая энергоносители, сталь и цветные металлы.
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