Путин знает, куда ведет страну – Песков

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Владимир Путин знает, куда ведет страну. Его поддерживают все поколения, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он отметил, что все видят уровень поддержки президента России, за которого выступает вся страна.

"Мы уверены, что все будет хорошо, и мы уверены, что мы победим, и мы добьемся всех целей. Мы добьемся своего, и вам будет жить лучше, ваша безопасность будет гарантирована", – приводит слова Пескова РИА Новости.

Ранее Путин заявил, что на Западе происходит оголтелая русофобия. По словам президента, разгул неонацизма можно наблюдать на Украине, в то время как на Западе не обращают на это внимания и "фактически поощряют их деятельность".

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

