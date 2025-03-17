Песков назвал закрытие "Радио Свобода" и "Голоса Америки" суверенным правом США

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Приостановка правительством США деятельности "Радио Свобода" (организация включена Минюстом РФ в список иноагентов и признана нежелательной) и "Голоса Америки" (СМИ, признанное в России иноагентом) является суверенным делом США, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Нас это не касается особо. <...> Это внутреннее суверенное дело США", – приводит "Газета.ру" слова пресс-секретаря президента России.

По словам Пескова, "Радио Свобода" и "Голос Америки" не пользовались популярностью среди россиян. Представитель Кремля назвал эти СМИ "сугубо пропагандистскими".

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о сокращении масштабов деятельности правительственного Агентства по глобальным средствам массовой информации (USAGM) и других правительственных структур. USAGM курировало радиостанции "Голос Америки" и "Радио Свобода". Своим указом глава Белого дома отменил одобренный конгрессом США грант, финансирующий эти СМИ.

Миллиардер и глава департамента эффективности государственного управления США Илон Маск в феврале призывал закрыть "Радио Свобода" и "Голос Америки", заявив, что их больше никто не слушает. Он назвал сотрудников этих СМИ "радикальными левыми сумасшедшими", которые разговаривают сами с собой.

В МИД РФ тогда предположили, что власти США не станут закрывать пропагандистские СМИ, а переформатируют их так, чтобы они отвечали политике новой администрации. Как указывали в ведомстве, "Радио Свобода" и "Голос Америки" пропагандировали идеологию ультралиберализма и работали против американских внутренних политических оппонентов.