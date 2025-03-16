США прекратили финансирование "Радио Свобода" и "Голоса Америки"

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Президент США Дональд Трамп подписал 14 марта указ о сокращении масштабов деятельности правительственного Агентства по глобальным средствам массовой информации (USAGM) и других правительственных структур. Об этом сообщалось на сайте Белого дома.

USAGM, в частности, курировало радиостанции "Голос Америки" (СМИ, признанное в России иноагентом) и "Радио Свобода" (признано в РФ иноагентом и нежелательной организацией). Своим указом Трамп отменил одобренный конгрессом США грант, финансирующий эти СМИ.

Отмена грантового соглашения стала "огромным подарком для врагов Америки", заявил президент медиакорпорации "Радио Свобода" Стивен Капус, которого цитирует ТАСС.

В свою очередь, директор "Голоса Америки" Майкл Абрамовиц также подтвердил прекращение финансирования, добавив, что весь персонал радиостанции в количестве более 1,3 тысячи человек был отправлен в административные отпуска, а само СМИ замолкает.

"Я глубоко опечален тем, что впервые за 83 года легендарный "Голос Америки" замолкает", – приводит РИА Новости слова Абрамовица.

По его мнению, радиостанция нуждается в реформе, а отстранение всех сотрудников от работы сделало невозможным продолжение миссии этого СМИ.

Американский миллиардер и глава департамента эффективности государственного управления США Илон Маск еще в феврале призывал закрыть "Радио Свобода" и "Голос Америки", заявив, что их больше никто не слушает.

Маск назвал сотрудников этих СМИ "радикальными левыми сумасшедшими", которые разговаривают сами с собой. Предприниматель также выразил уверенность, что эти станции потребляют миллиард долларов в год, а деньги на это идут от американских налогоплательщиков.

В МИД РФ тогда отметили, что власти США не станут закрывать пропагандистские СМИ, а переформатируют их, чтобы они отвечали политике новой администрации. Как указали в ведомстве, "Радио Свобода" и "Голос Америки" пропагандировали идеологию ультралиберализма и работали против американских внутренних политических оппонентов.