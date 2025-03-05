Верховный суд США отклонил запрос об остановке выплат иностранным партнерам

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Верховный суд США отклонил запрос администрации главы Штатов Дональда Трампа о временной остановке выплат иностранным партнерам на общую сумму почти два миллиарда долларов, передает РИА Новости.

Против приостановки выплат были отданы голоса отдали председатель Верховного суда Джон Робертс и судья Эми Кони Барретт, а также три либеральных судьи. При этом судьи Кларенс Томас, Алито, Нил Горсач и Бретт Кавано выступили против отклонения запроса.

В связи с этим судья Сэмюэл Алито выразил недоумение и указал, что деньги налогоплательщиков, из которых состоит помощь по ранее заключенным контрактам, могут быть потеряны навсегда. Он заявил, что его коллеги из Верховного суда безгранично распорядились средствами населения.

В конце января госсекретарь США Марко Рубио приказал приостановить на 90 дней финансирование почти всех программ иностранной помощи, в том числе Украине. В документе, который был направлен во все дипломатические и консульские представительства Штатов, говорится о том, что сотрудники Госдепа должны отдать распоряжение о приостановке работ по большинству текущих грантов на иностранную помощь.

После этого федеральный судья попросил администрацию Трампа возобновить программы помощи другим странам, однако Белый дом никак не отреагировал на это. Затем суд обязал разблокировать иностранную помощь, так как "администрация не продемонстрировала никаких признаков выполнения его судебного постановления".

Также сотрудники Агентства США по международному развитию (USAID) отмечали, что им неизвестно ни об одном платеже другим странам, который был бы осуществлен после вынесения постановления.