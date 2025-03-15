Сенат США принял законопроект о финансировании правительства

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Американский сенат поддержал законопроект о финансировании работы правительства США по итогам процедурного голосования. Об этом сообщает РИА Новости.

Теперь документ перенаправлен на итоговое голосование сенаторов, где ему необходимо будет получить простое большинство голосов. При положительном исходе проект подпишет президент США Дональд Трамп, обеспечив финансирование правительства до 30 сентября этого года.

Однако если же законодатели США не успеют принять документ до 23:59 14 марта по местному времени (06:59 15 марта по Москве), то Соединенные Штаты столкнутся с частичной приостановкой работы федерального правительства – шатдауном.

Ранее палата представителей конгресса США поддержала законопроект о финансировании федерального правительства до 30 сентября 2025 года.

Документ подразумевает увеличение примерно на 6 миллиардов долларов расходов на оборонные нужды и сокращение примерно на 13 миллиардов долларов финансирования правительственных программ, которые не относятся к оборонной сфере.