Палата представителей США поддержала проект о финансировании правительства

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Палата представителей конгресса США поддержала законопроект о финансировании федерального правительства до 30 сентября 2025 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на итоги заседания нижней палаты американского законодательного органа.

Теперь голосование по документу должно пройти в сенате США, после чего проект отправится на стол американскому президенту Дональду Трампу, который уже поддержал его.

Законопроект подразумевает увеличение примерно на 6 миллиардов долларов расходов на оборонные нужды и сокращение примерно на 13 миллиардов долларов финансирования правительственных программ, которые не относятся к оборонной сфере. В случае одобрения сенатом иницитива позволит избежать шатдауна, который грозит США уже на этой неделе.

Ранее Трамп заявил, что его администрация смогла остановить промышленный спад, который начался при бывшем американском лидере Джо Байдене. По его словам, за один месяц в автомобильной отрасли создано девять тысяч рабочих мест.

Президент Штатов также подписал указ о создании стратегического криптовалютного резерва биткоинов. По приблизительным оценкам, правительство США владеет около 200 тысячами биткоинов, однако полный аудит этих активов никогда не проводился.