17 марта, 16:59Происшествия
Путин поручил обнародовать результаты расследования крушения Ил-76 под Белгородом
Фото: ТАСС/Следственный комитет РФ
Владимир Путин поручил обнародовать результаты расследования причин крушения военного самолета Ил-76 в Белгородской области до 1 июля. Распоряжение было дано Следственному комитету РФ, сообщается на сайте Кремля.
"Следственному комитету Российской Федерации обнародовать результаты расследования обстоятельств и причин крушения военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области 24 января 2024 года", – отмечается в документе.
Ответственным за исполнение поручения был назначен глава ведомства Александр Бастрыкин.
24 января российский военный самолет Ил-76, на борту которого находились 65 военнопленных Украины, был сбит в Белгородской области. Минобороны РФ обвинило в случившемся украинские войска, заявив, что ВСУ атаковали самолет.
СК РФ установил, что самолет поразили из ЗРК, которая располагалась в селе Липцы Харьковской области, которая находится под контролем украинских сил. Кроме того, следователи также пришли к выводу, что ВСУ атаковали Ил-76 ракетами из американского комплекса Patriot.
Аналогичную информацию подтвердил и Владимир Путин, рассказав о результатах экспертизы. Он добавил, что не понимает, для чего украинцы сбили самолет со своими же военнослужащими.
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