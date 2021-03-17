Пушков ответил на слова Зеленского о Крыме

Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Сенатор Алексей Пушков ответил на слова президента Украины Владимира Зеленского о Крыме. Об этом он написал в своем Twitter.
Ранее Зеленский заявил, что Киев подготовил стратегию деоккупации и реинтеграции полуострова. Кроме того, президент Украины назвал проведенный в Крыму референдум фейковым.
"Фейковым был не референдум в Крыму 2014 года – фейковым был и является сам Зеленский, обещавший, как кандидат в президенты, одно, а делающий совсем другое", – написал Пушков.
Фейковым был не референдум в Крыму 2014 г. - фейковым был и является сам Зеленский, обещавший как кандидат в президенты одно, а делающий совсем другое. Именно потому что он фейковый, уровень его поддержки на Украине упал в 4 раза. А его «Крымская платформа» обречена на провал.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) March 16, 2021
Сенатор обратил внимание, что по этой причине уровень поддержки Зеленского на Украине уменьшился в четыре раза.
"А его (Зеленского. - Прим. Ред.) "Крымская платформа" обречена на провал", – заключил Пушков.
Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Крым навсегда останется с Россией. Он отметил, что полуостров вошел в состав РФ в соответствии с нормами международного права.
Кроме того, депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт выразил мнение, что аннексии или оккупации Крыма со стороны РФ не было. По мнению политика, референдум о вхождении полуострова в состав России проходил в соответствии с международным правом.
Крым и Севастополь вошли в состав Российской Федерации в 2014 году после проведения референдума. На нем более 95 процентов жителей высказались за присоединение полуострова к России. Украина и ряд стран мира результаты референдума не признали.
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