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Депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт рассказал, когда на Западе признают Крым российским. Об этом пишет РИА Новости.

По мнению депутата, если западные страны признают полуостров российским сейчас, то им придется свернуть планы по расширению НАТО на восток и признать полное поражение военно-политической доктрины.

"Как только в западных странах сменится политическая элита, находящаяся у власти, уверен, вопрос Крыма будет снят, а волеизъявление крымчан – признано", – заверил депутат.

По мнению Гердта, референдум о вхождении Крыма в состав России проходил в соответствии с международным правом. Немецкий политик также выразил мнение, что аннексии или оккупации полуострова со стороны РФ не было.

"Считать Крым аннексированной и оккупированной территорией – чистого рода политическая спекуляция. <...> Референдум был вполне легитимным", – подчеркнул Гердт.

Он также отметил, что властям Киева нет никакого дела до жителей Крыма. Депутат заявил, что обратного пути для полуострова уже нет.

"Если бы они считали крымчан своим народом, то не отключали бы воду, не лишали пенсий, не вводили санкции", – резюмировал политик.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что в Крыму запустят два водовода для поставок воды в засуху. Один из них будет находиться в Севастополе, а другой – в Симферополе.

Крым и Севастополь вошли в состав Российской Федерации в 2014 году после проведения референдума. На нем более 95 процентов жителей высказались за присоединение полуострова к России. Украина и ряд стран мира результаты референдума не признали.