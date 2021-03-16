Депутат бундестага объяснил, когда Запад признает Крым российским

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
Депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт рассказал, когда на Западе признают Крым российским. Об этом пишет РИА Новости.
По мнению депутата, если западные страны признают полуостров российским сейчас, то им придется свернуть планы по расширению НАТО на восток и признать полное поражение военно-политической доктрины.
"Как только в западных странах сменится политическая элита, находящаяся у власти, уверен, вопрос Крыма будет снят, а волеизъявление крымчан – признано", – заверил депутат.
По мнению Гердта, референдум о вхождении Крыма в состав России проходил в соответствии с международным правом. Немецкий политик также выразил мнение, что аннексии или оккупации полуострова со стороны РФ не было.
"Считать Крым аннексированной и оккупированной территорией – чистого рода политическая спекуляция. <...> Референдум был вполне легитимным", – подчеркнул Гердт.
Он также отметил, что властям Киева нет никакого дела до жителей Крыма. Депутат заявил, что обратного пути для полуострова уже нет.
"Если бы они считали крымчан своим народом, то не отключали бы воду, не лишали пенсий, не вводили санкции", – резюмировал политик.
Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что в Крыму запустят два водовода для поставок воды в засуху. Один из них будет находиться в Севастополе, а другой – в Симферополе.
Крым и Севастополь вошли в состав Российской Федерации в 2014 году после проведения референдума. На нем более 95 процентов жителей высказались за присоединение полуострова к России. Украина и ряд стран мира результаты референдума не признали.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: