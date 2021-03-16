Лавров заявил, что Крым навсегда останется с Россией

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Крым вошел в состав России в полном соответствии с нормами международного права, поэтому полуостров останется частью РФ, несмотря на попытки Запада и США это изменить, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.
"Судьба и будущее Крыма – навсегда с Россией. Нравится это кому-то или нет. Никакие действия государств Запада во главе с США не могут изменить эту реальность – ни с международно-правовой, ни с политической, ни с моральной точки зрения. Со своей стороны наша дипломатия продолжит и далее вести энергичную работу по закреплению в сознании иностранных партнеров реалий, связанных с возвращением полуострова домой", – отметил Лавров.
Он подчеркнул, что жители полуострова в 2014 году высказались за его вхождение в состав России на референдуме в соответствии с нормами международного права.
"Такая форма реализации закрепленного в Уставе ООН права народов на самоопределение стала единственным способом защиты интересов, достоинства, жизни крымчан на фоне угроз со стороны националистов и неонацистов, пришедших к власти в Киеве в результате антиконституционного вооруженного переворота", – сказал глава МИД РФ.
Лавров отметил, что рад возможности обратиться к жителям Крыма в преддверии седьмой годовщины его воссоединения с Россией. По его словам, представители мировых общественно-политических, научных и деловых кругов проявляют все больший интерес к развитию связей с полуостровом.
"Они могут воочию убедиться в приверженности его жителей сделанному в марте 2014 года свободному выбору. А также в том, насколько действительность отличается от тех описаний, которые порой мелькают в ангажированной западной прессе. Такие контакты и обмены мы будем и впредь всемерно поощрять", – сказал министр.
Ранее в МИД РФ призвали украинские власти уважать выбор жителей Крыма и территориальную целостность России. Усилия по возвращению полуострова, включающие в себя санкции и водную блокаду, в ведомстве назвали нелегитимными и добавили, что подобные действия воспринимаются исключительно как агрессия против субъектов РФ.
Крым и Севастополь вошли в состав Российской Федерации в 2014 году после проведения референдума. На нем более 95 процентов жителей высказались за присоединение полуострова к России. Украина и ряд стран мира результаты референдума не признали.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: