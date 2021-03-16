Лавров заявил, что Крым навсегда останется с Россией

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Крым вошел в состав России в полном соответствии с нормами международного права, поэтому полуостров останется частью РФ, несмотря на попытки Запада и США это изменить, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

"Судьба и будущее Крыма – навсегда с Россией. Нравится это кому-то или нет. Никакие действия государств Запада во главе с США не могут изменить эту реальность – ни с международно-правовой, ни с политической, ни с моральной точки зрения. Со своей стороны наша дипломатия продолжит и далее вести энергичную работу по закреплению в сознании иностранных партнеров реалий, связанных с возвращением полуострова домой", – отметил Лавров.

Он подчеркнул, что жители полуострова в 2014 году высказались за его вхождение в состав России на референдуме в соответствии с нормами международного права.

"Такая форма реализации закрепленного в Уставе ООН права народов на самоопределение стала единственным способом защиты интересов, достоинства, жизни крымчан на фоне угроз со стороны националистов и неонацистов, пришедших к власти в Киеве в результате антиконституционного вооруженного переворота", – сказал глава МИД РФ.

Лавров отметил, что рад возможности обратиться к жителям Крыма в преддверии седьмой годовщины его воссоединения с Россией. По его словам, представители мировых общественно-политических, научных и деловых кругов проявляют все больший интерес к развитию связей с полуостровом.

"Они могут воочию убедиться в приверженности его жителей сделанному в марте 2014 года свободному выбору. А также в том, насколько действительность отличается от тех описаний, которые порой мелькают в ангажированной западной прессе. Такие контакты и обмены мы будем и впредь всемерно поощрять", – сказал министр.

Ранее в МИД РФ призвали украинские власти уважать выбор жителей Крыма и территориальную целостность России. Усилия по возвращению полуострова, включающие в себя санкции и водную блокаду, в ведомстве назвали нелегитимными и добавили, что подобные действия воспринимаются исключительно как агрессия против субъектов РФ.

Крым и Севастополь вошли в состав Российской Федерации в 2014 году после проведения референдума. На нем более 95 процентов жителей высказались за присоединение полуострова к России. Украина и ряд стран мира результаты референдума не признали.