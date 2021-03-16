Эксперты прокомментировали заявления Великобритании о "российской угрозе"

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Лондон намерен наращивать число ядерных боезарядов, тем самым вступая в гонку вооружений, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Ранее Соединенное Королевство озвучивало планы по сокращению запасов ядерных вооружений, однако положения нового Обзора вопросов обороны, безопасности и внешней политики Великобритании идут вразрез с прошлыми заявлениями.

Согласно опубликованному во вторник документу, в следующие четыре года английское правительство выделит дополнительно на оборону и вооружения 16,5 миллиарда фунтов стерлингов, что станет рекордом за последние 30 лет.

В 100-страничном обзоре основной угрозой Великобритании названа Россия.

"Подобные решения сигнализируют о вступлении Великобритании в гонку вооружений, однако Россия сможет справиться с этим вызовом", – считает военный эксперт и главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

С ним согласен начальник международно-договорного управления Минобороны РФ, генерал-лейтенант Евгений Бужинский.

"Когда речь идет о 1,5 тысячи боеголовок, развернутых в России и США, лишние несколько десятков или пускай даже сто единиц в Великобритании не имеют решающего значения. Конечно, они будут учитываться в оперативном планировании, но не более того. Я бы не придавал этому слишком большое значение", – отметил представитель Минобороны.

Бужинский добавил, что скорее стоит говорить о попытке Соединенного Королевства модернизировать Вооруженные силы, которые сейчас не в лучшей форме.

"Модернизация стратегических ядерных сил Великобритании будет осуществляться за счет закупки модернизированных ракет, которые будут способны нести большее количество ядерных боезарядов, при этом само число атомных подлодок на вооружении ВМС королевства увеличиваться не будет", – предположил доктор военных наук Константин Сивков.

Он считает, что перевооружение британской армии планируется за счет замены ракет, стоящих на атомных подводных лодках ВМС Великобритании.

"При относительно небольшой модернизации количество боеголовок, несомых этими ракетами, может быть увеличено. Вряд ли Лондон будет увеличивать группировку АПЛ", – отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что Евросоюз начал юридическую процедуру в отношении Лондона из-за Brexit. В Еврокомиссии полагают, что Великобритания нарушила основные положения протокола по Ирландии и Северной Ирландии.