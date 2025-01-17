Путин заявил, что нельзя подменять Устав ООН какими-то "правилами"

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Нельзя подменять Устав ООН какими-то "правилами", которых никто не видел. Такое заявление сделал Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с иранским президентом Масудом Пезешкианом.

Российский лидер, отвечая на вопрос о том, как соблюдать баланс сил на Ближнем Востоке, сказал, что нужно опираться на Устав ООН. Также, по его словам, не стоит пытаться использовать нормы международного права "в каких-то корыстных целях, сиюминутно поворачивая в выгодную для себя сторону" одному или нескольким государствам.

Путин и Пезешкиан после переговоров подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Этот документ президент России назвал прорывным. С его слов, смысл заключается в выведении отношений с Ираном на новый уровень.

Еще в октябре 2024 года лидеры двух стран договорились ускорить реализацию совместных проектов в нефтегазовой и энергетической отраслях. В этот раз также подробно обсуждались вопросы экономического и энергетического сотрудничества. Путин рассказал о продвижении флагманского проекта по строительству двух новых блоков АЭС Бушер.