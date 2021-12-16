В Кремле оценили влияние высылки дипломатов РФ из Германии на "Северный поток – 2"

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил возможные последствия высылки российских дипломатов из Германии на сотрудничество Москвы и Берлина по газопроводу "Северный поток – 2", сообщает "Газета.ру".

Пресс-секретарь президента РФ выразил убежденность в том, что в проекте "Северный поток – 2" заинтересованы и российская, и германская стороны.

"Этот эпизод скорее относится к неприятным в наших двусторонних отношениях, но мы считаем, что это никоим образом не должно повлиять на отношения", – полагает Песков.

Ранее Германия признала нежелательными персонами двух сотрудников посольства РФ в Берлине. Причиной для принятия подобного решения стало дело об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.

В свою очередь, российская дипмиссия выразила решительный протест МИД ФРГ. В посольстве РФ в Берлине подчеркнули, что высылка дипломатов представляет собой недружественный шаг, на который в ближайшее время будут приняты ответные меры.

О возможности ответа на действия немецкой стороны заявила и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она подчеркнула, что в ближайшее время министерство опубликует официальное заявление по поводу сложившейся ситуации.

Зелимхан Хангошвили был застрелен в апреле 2019 года. По версии следствия, предполагаемый убийца подъехал к 40-летнему гражданину Грузии на велосипеде и выстрелил в него из пистолета Glock 26 с глушителем в берлинском парке Тиргартен.

Высший суд Берлина приговорил россиянина к пожизненному заключению. Об избрании данной меры пресечения ходатайствовала прокуратура, считающая, что убийство было совершено по госзаказу российских властей.