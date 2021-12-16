В Кремле отреагировали на приговор россиянину по делу Хангошвили

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Россия категорически не согласна с решением по делу об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, вынесенным в Германии. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Ранее Германия признала нежелательными персонами двух сотрудников посольства РФ в Берлине. Причиной для принятия подобного решения стало дело об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.

В свою очередь, российская дипмиссия выразила решительный протест МИД ФРГ. В посольстве РФ в Берлине подчеркнули, что высылка дипломатов представляет собой недружественный шаг, на который в ближайшее время будут приняты ответные меры.

О возможности ответа на действия немецкой стороны заявила и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она подчеркнула, что в ближайшее время министерство опубликует официальное заявление по поводу сложившейся ситуации.

Зелимхан Хангошвили был застрелен в апреле 2019 года. По версии следствия, предполагаемый убийца подъехал к 40-летнему гражданину Грузии на велосипеде и выстрелил в него из пистолета Glock 26 с глушителем в берлинском парке Тиргартен.

Высший суд Берлина приговорил россиянина к пожизненному заключению. Об избрании данной меры пресечения ходатайствовала прокуратура, считающая, что убийство было совершено по госзаказу российских властей.