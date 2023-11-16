Песков не стал комментировать заявление Байдена о Си Цзиньпине

Фото: kremlin.ru

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать заявление американского лидера Джо Байдена, который в очередной раз назвал главу КНР Си Цзиньпина диктатором. Вместо этого пресс-секретарь российского лидера обратил внимание на реальную дружбу, которая сложилась между РФ и Китаем. Его слова приводит "Газета.ру".

"Я не стал бы комментировать подобное заявление. Для нас главное – это настоящая дружба, взаимоуважительные отношения, которые есть между лидерами Китая и РФ. И мы дорожим этими отношениями", – подчеркнул он.

Песков также признался, что не знает, говорили ли Байден и Си Цзиньпин в рамках своей недавней встречи об отношениях России и КНР.

"Будем ждать, когда прольется свет на то, какие вопросы обсуждались", – резюмировал он.

Байден и Си Цзиньпин провели переговоры в поместье Филоли в пригороде Сан-Франциско. После встречи президента Штатов спросили, готов ли он вновь назвать лидера КНР диктатором. На это Байден ответил, что "он им и является", так как тот "руководит страной, опирающейся на форму правительства, полностью отличающуюся от США".

СМИ отметили, что подобное заявление американского лидера может подорвать успехи проведенных переговоров. Уточнялось, что главы двух стран достигли некоторых договоренностей, среди которых противодействие распространению наркотиков, возобновление военных контактов между США и КНР, а также установление взаимопонимания.

В свою очередь, официальный представитель МИД Китая Мао Нин назвала безответственными слова Байдена о Си Цзиньпине.



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