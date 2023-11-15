Байден перед встречей с Си Цзиньпином заявил, что у КНР реальные проблемы – СМИ

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Президент Соединенных Штатов Джо Байден накануне встречи с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что у Китая имеются "реальные проблемы". Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на телеканал CNN.

По данным журналистов, американский президент мог иметь в виду непростую ситуацию в экономике Китая. В настоящее время в стране отмечается рост безработицы среди молодежи и кризис в сфере недвижимости.

"Председатель Си – еще один пример того, как восстанавливается американское лидерство в мире. У них реальные проблемы, друзья", – сказал американский президент.

Данную информацию прокомментировала представитель МИД Китая Мао Нин, отметив, что в мире нет ни одной страны, у которой совсем нет проблем. Она выразила надежду, что Пекин улучшит показатели развития, а США смогут преодолеть свои собственные трудности и обеспечить лучшую жизнь своему народу.

Ранее сообщалось, что Джо Байден планирует провести с председателем КНР Си Цзиньпином "жесткие разговоры" по поводу вопросов двусторонних отношений, в том числе о связях Пекина с Тегераном и его роли в конфликте на Украине.

До этого стало известно, что вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн и министр финансов США Джанет Йеллен на встрече в Сан-Франциско договорились содействовать продвижению китайско-американского торгово-экономического диалога.

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