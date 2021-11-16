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Общество

15:21

Размер максимального пособия по безработице в 2022 году увеличат до 12 792 рублей

власть общество

Фото: Depositphotos/mizar_219842

Размер максимального пособия по безработице в 2022 году увеличат до 12 792 рублей. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Установить на 2022 год для граждан, признанных в установленном порядке безработными, минимальную величину пособия по безработице в размере 1 500 рублей, максимальную величину пособия по безработице – в размере 12 792 рублей – в первые три месяца периода выплаты пособия по безработице", – сказано в постановлении.

Предложение увеличить максимальный размер пособия по безработице поступило в начале октября текущего года. В документе, подготовленном Минтруда РФ, предлагалось установить размер выплаты на уровне МРОТ.

Между тем 26 октября Госдума приняла в первом чтении законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда в 2022 году до 13 617 рублей в месяц.

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