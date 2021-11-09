В Совфеде поддержали поправки в ТК о допгарантиях работникам

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Комитет Совфеда по социальной политике поддержал изменения в Трудовой кодекс РФ, касающиеся дополнительных гарантий для отдельных категорий работников. Об этом сообщает пресс-служба верхней палаты российского парламента.
Изменениями предусмотрено право на дополнительный отпуск продолжительностью до 14 дней без сохранения заработной платы для граждан, ухаживающих за инвалидами первой группы. Предполагается, что это позволит улучшить условия жизни людей с ограниченными возможностями.
Также поправки коснутся работников – родителей несовершеннолетних детей. Работодатель сможет привлекать их к сверхурочной и ночной работе, а также отправлять в командировки только с их письменного согласия.
Другие изменения касаются закона "О занятости населения в Российской Федерации". На пособия по безработице смогут претендовать дети, оставшиеся без попечения родителей, и дети-сироты, которые ранее были временно трудоустроены в свободное от учебы время или проходили производственную практику. По словам члена социального комитета СФ Мухарбека Барахоева, это позволит повысить доступность социальной поддержки данной категории граждан.
Сенаторы также обсудили расширение перечня источников формирования доходов бюджета Пенсионного фонда РФ. Совфеду рекомендовали принять поправки в пенсионное законодательство, согласно которым бюджет ПФР будет пополняться в том числе конфискованными денежными средствами, полученными в результате коррупционных преступлений, а также доходом от реализации имущества, полученного в результате подобных правонарушений.
Ранее в Госдуме предложили сократить рабочий день с восьми до семи часов. По мнению авторов законопроекта, такой режим поможет гражданам найти время на счастье, посиделки с семьей, заботу о доме и улучшить демографию.
В России предложили сократить рабочий день
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