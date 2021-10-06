Минтруд предложил изменить правила оплаты отпуска при увольнении

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Министерство труда и соцзащиты РФ выступило с предложением изменить правила оплаты отпуска при увольнении, сообщает "Российская газета".

На сегодняшний день статьей 91 ТК РФ установлены понятие рабочего времени и его нормальная продолжительность, которая не может быть больше 40 часов в неделю.

Однако, по словам доктора юридических наук, заслуженного юриста России Ивана Соловьева, предлагается внести дополнение в понятие "нормальная продолжительность рабочего времени", уточнив, что это 8 часов ежедневной работы.

Предложение других изменений связано с компенсаций при увольнении за неиспользованный отпуск. Согласно инициативе, если сотрудник проработал не меньше 11 месяцев, то деньги он получит за полный отпуск. При других ситуациях работнику полагается пропорциональная денежная компенсация за неиспользованные дни.

"В целом указанные уточнения касаются вопросов, которые достаточно часто становятся предметом спора между работником и работодателем, а также рассматриваются в судах", – подчеркнул юрист.

При одобрении данных изменений будет возможно снижение количества конфликтных ситуаций в трудовых правоотношениях, а также повышение уровня гарантий для работников, формирование практики, направленной на соблюдение прав человека, заключил специалист.

Ранее россиянам рассказали, что изменится в Трудовом кодексе в 2022 году. Больше всего нововведений будет в сфере охраны труда. По новым правилам работодатель должен будет приостановить работу, если сотрудник выполняет ее в опасных условиях.

