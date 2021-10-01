Продолжительность рабочего дня и правила расчета отпуска закрепят в ТК РФ

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
Министерство труда и социальной защиты РФ подготовило законопроект, согласно которому продолжительность рабочего дня и правила расчета отпуска будут закреплены в Трудовом кодексе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Документ был разработан в соответствии с Планом инкорпорации правовых актов СССР и РСФСР в законодательство России.
"Сейчас продолжительность рабочего дня, правила расчета ежегодного оплачиваемого отпуска и его денежной компенсации в случае увольнения работника закреплены советскими нормативно-правовыми актами, которые являются действующими в соответствии со статьей 423 Трудового кодекса РФ. Законопроект закрепляет эти нормы и правила непосредственно в Трудовом кодексе", – говорится в сообщении.
В Минтруде напомнили, сегодня в стране действуют "Правила об очередных и дополнительных отпусках", утвержденные Народным комиссариатом труда СССР. Продолжительность рабочего дня закреплена действующим Декретом Совета народных комиссаров РСФСР "О восьмичасовом рабочем дне" от 29 октября 1917 года.
Ранее сообщалось, что Минтруд РФ рассмотрит предложение Счетной палаты о ежегодной выплате 20 тысяч рублей родителям детей школьного возраста для их подготовки к учебному году.
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